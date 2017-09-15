В Верхней Пышме построят за пять лет 485 тысяч квадратных метров нового жилья

На развитие Верхней Пышмы за пять лет израсходуют 48 млрд рублей. Фото: Александр Зайцев

За пять лет в Верхней Пышме возведут 485 тыс. кв. м. нового жилья. Это предусмотрено проектом комплексной программы «Развитие ГО Верхняя Пышма» на 2017-2022 годы, одобренной за заседании правительства Свердловской области.

Кроме того, как сообщает областной департамент информполитики, в том же документе говорится о необходимости создать 1389 новых рабочих мест, а также о модернизации 314 уже имеющихся рабочих мест.

Общая сумма финансирования в рамках этой программы достигнет 48 млрд рублей, 26 млрд из которых должны поступить из внебюджетных источников.