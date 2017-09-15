Лучшим печником Урала стал Олег Митяев

Лучшие печники отправятся на общероссийский конкурс. Фото: пресс-служба АО "Екатеринбурггаз"

На Урале выбрали лучшего печника. Межрегиональный этап конкурса в номинации «контролёр печного хозяйства» прошёл накануне в учебном центре АО «Екатеринбурггаз».

Как сообщает пресс-служба учреждения, за титул боролись представители двух округов — Уральского и Приволжского. Печники из Челябинской, Оренбургской, Самарской, Курганской, Свердловской областей, Пермского края, Башкирии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии и Мордовии прошли испытание из 70 теоретических вопросов, а затем продемонстрировали умение работать с современными системами дымоудаления.

По итогам конкурса лучшим печником Урала жюри признало Олега Митяева, Приволжья — Игоря Смирнягина. Победители продолжат борьбу за главный приз на общероссийском конкурсе.