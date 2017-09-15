Общество 15 сентября 2017, 16:13

Правительство Свердловской области утвердило мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак

Очень грустный пёс.

Отлов собак производится на основании устных или письменных обращений физических и юридических лиц. Фото: Александр Исаков

Правительство Свердловской области утвердило мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных собак. Это постановление будет опубликовано завтра в печатной версии «Областной газеты».

В постановлении отмечено, что отлов собак производится на основании устных или письменных обращений физических и юридических лиц. После чего обращение регистрируется в журнале и в течение 30 календарных дней заявившему сообщаются результаты его рассмотрения.

Отлов животных осуществляется совершеннолетними гражданами, которые не стоят на психоневрологическом и наркологическом диспансерах, а также прошедшие процедуру вакцинации от бешенства.

Важно сказать, что при погрузке и транспортировке собак в специальном транспортном средстве должны быть соблюдены некоторые нормы. Так к примеру, кузов должен быть гладким и иметь слой подстилки. Сам автомобиль должен ежедневно проходить дизинфекционную обработку. Нахождение животного в машине не должно превышать 8 часов, в случае транспортировки более 3 часов при температуре +25 градусов Цельсия, собаки должны быть обеспечены питьевой водой.

В постановлении специально оговорено то, что отлов собак с целью их дальнейшего умерщвления запрещён.

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Областная газета Свердловской области

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