Вышел второй выпуск крупнейшего молодёжного СМИ «СверхНовая Эра»

Верхотурский кремль включает в себя приказные палаты, государевы амбары, дом воеводы, здание казначейства. Фото: Верхотурский государственный историко-архитектурный музей-заповедник

«Областная газета» активно развивается для своих читателей — тематические полосы, вкладки, новые приложения, самые разнообразные темы для всех видов аудиторий. Сегодня вышел второй выпуск вкладки для детей и подростков «СверхНовая Эра». Это самое тиражное популярное СМИ уже одобрено и рекомендовано к прочтению министром среднего и профессионального образования области Юрием Биктугановым. Созданием СМИ занимаются сами дети, а курирует проект журналисты «Областной газеты». Темы выпуска самые разнообразные, но полезную и нужную информацию для себя найдут ребята разных возрастов.

Ещё одна тематическая полоса «Вместе» в сегодняшнем номере «ОГ» посвящена городу Верхотурье — единственному населённому пункту в области, который имеет уникальный статус исторического поселения федерального значения. Например, здесь в 2018 году в рамках чемпионата мира по футболу ожидают наплыв туристов и готовят местный кремль к осмотру гостей. Какие еще события происходят в старинном уральском городе — читайте на полосе «Вместе». Интересными новостями делится редакция местной газеты «Новая жизнь».