Общество 15 сентября 2017, 16:31

В Новоуральске появился памятник, посвящённый жертвам политических репрессий

Памятник с тремя журавлями.

Открытие нового монумента состоялось в преддверии Дня памяти жертв незаконных политических репрессий. Фото: пресс-служба Каслинского завода архитектурно-художественного литья.

Каслинский завод архитектурно-художественного литья отлил памятник жертвам незаконных политических репрессий для закрытого города Новоуральска Свердловской области. Как сообщила пресс-служба Каслинского завода архитектурно-художественного литья, открытие нового монумента состоялось в преддверии Дня памяти жертв незаконных политических репрессий, который отмечается в России 30 сентября.

Желание установить такой памятник появилось у потомков репрессированных и получило поддержку со стороны администрации города. Отмечается, что монумент установлен на месте массового захоронения политзаключенных на улице Победы, рядом с мемориалом «Вечный огонь».

Скульптура представляет собой композицию из трёх журавлей (скульптор Ярослав Барков), которые символизируют песню «Журавли» на стихи Расула Гамзатова.

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Областная газета Свердловской области

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