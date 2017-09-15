«ОГ» приглашает юнкоров Екатеринбурга поучаствовать в презентации «СверхНовой Эры» на «УвлекариУме»

Завтра, 16 сентября, «ОГ» представит подростковую газету «СверхНовая Эра» на «УвлекариУме» на роботодроме Дворца Молодёжи. Редакция приглашает на мероприятие всех юнкоров Екатеринбурга, а также тех, кто хочет ими стать и познать секреты печатного слова.

Гостей ждёт торжественная презентация молодёжного издания, фотосессия с куратором «СверхНовой Эры» Яной Белоцерковской и участие в обсуждении следующего номера. Также на роботодроме Дворца Молодёжи дети и их родители смогут протестировать различные направления кружков и секций, поучаствовать в конкурсах и викторинах,

Напомним, с 1 сентября в основной версии «Областной газеты» вышла новая вкладка для детей и подростков «СверхНовая Эра». Это издание тиражом в 74 000 экземпляров считается самым массовым популярным детским СМИ в регионе и уже одобрено и рекомендовано к прочтению министром образования области Юрием Биктугановым. Его созданием занимаются сами дети, а курируют проект опытные журналисты «ОГ».

«УвлекариУм», роботодром Дворца молодежи, ул. Красных командиров 11А. Начало в 12:00, вход свободный.