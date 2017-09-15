Сформирован новый состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала»

В крупнейшей энергокомпании региона сформирован новый Совет директоров. Фото: Александр Исаков

Вчера в Екатеринбурге прошло внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «МРСК Урала». Напомним, это открытое акционерное общество является дочерней структурой ПАО «Россети».

Как сообщили в пресс-службе компании, на заседании был сформирован новый Совет директоров ОАО «МРСК Урала». В него вошли 11 человек. ОАО «МРСК Урала» в нём представляет гендиректор Сергей Дрегваль.

От ПАО «Россети» в Совет директоров вошли главный советник этой компании Сергей Семериков, директор департамента технологического развития и инноваций Владимир Софьин, директор департамента финансов Алексей Серов, заместитель гендиректора по корпоративному управлению Юрий Гончаров, главный советник Александр Фадеев и директор департамента экономического планирования и бюджетирования Юлия Ящерицына.

Кроме того, в состав Совета директоров ОАО «МРСК Урала» включены гендиректор ООО «Региональная распределительная сетевая компания» Роман Дмитрик, директор по слияниям, поглощениям и проектной работе ООО «Ренова Актив» Яков Тесис, исполнительный директор Ассоциации профессиональных инвесторов Александр Шевчук и заместитель гендиректора АО «ГАЗЕКС» Наталия Оже.