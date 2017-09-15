Свердловские казаки намерены охранять кинотеатры в дни показа фильма «Матильда»

Казаки хуторского казачьего общества решительно настроены защитить кинотеатры и зрителей фильма. Фото: Алексей Кунилов

Казачье общество «Станица Державная» выразило желание охранять общественный порядок в дни показа художественного фильма Алексея Учителя «Матильда» в Екатеринбурге. Казаки хуторского казачьего общества решительно настроены защитить кинотеатры, демонстрирующие нашумевшую кинокартину и зрителей фильма.

Также они призвали братьев-казаков поучаствовать в охране правопорядка.

«Можно по-разному относится к данному кинопроизведению, но насильственные действия, связанные с его показом, не должны угрожать деятельности авторов, прокатчиков, и тем более зрителей», — рассказал товарищ атамана (первый заместитель) Авиэль Плеханов.

Напомним, что продажи билетов на фильм «Матильда» стартовали в Екатеринбурге уже в этот четверг.

Также своё мнение по поводу фильма высказал Владимир Мединский.