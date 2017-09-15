Спорт 15 сентября 2017, 18:29

17 стран выступили за отстранение России от участия в ОИ-2018

Против участия России в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане выступили антидопинговые агентства 17 стран. По итогам встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США), организации написали заявление в Международный олимпийский комитет (МОК).

«МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга — это явная угроза для «чистых» атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 года», — говорится в заявлении.

  • Опубликовано в №172 от 16.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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