17 стран выступили за отстранение России от участия в ОИ-2018

Против участия России в зимних Олимпийских играх в Пхёнчхане выступили антидопинговые агентства 17 стран. По итогам встречи членов института Национальных антидопинговых агентств (NADO) в Денвере (США), организации написали заявление в Международный олимпийский комитет (МОК).

«МОК следует прекратить терять время и немедленно принять ответные меры. Неспособность быстро расследовать случаи применения российскими спортсменами допинга — это явная угроза для «чистых» атлетов по всему миру и для проведения Олимпийских игр 2018 года», — говорится в заявлении.