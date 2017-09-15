Спорт 15 сентября 2017, 18:30

Максим Григорьев покинул «Урал», сыграв семь матчей

Футбольный клуб «Урал» расторг контракт с нападающим Максимом Григорьевым. В ближайшее время форвард будет отзаявлен.

— Мы его брали в команду в тот период, когда у нас вообще не было нападающих — травмировался Владимир Ильин, болел Игорь Портнягин. Сейчас все форварды выздоравливают, и мы приняли такое решение, — отметил главный тренер «Урала» Александр Тарханов.

Напомним, что нападающий пополнил стан «шмелей» этим летом. Григорьев выходил на поле в футболке «Урала» семь раз, однако результативными действиями так и не отметился.

  • Опубликовано в №172 от 16.09.2017 
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Областная газета Свердловской области

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