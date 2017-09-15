Экономика 15 сентября 2017, 18:42

Сбербанк сообщил о выявлении 600 доменов для фишинговых атак

Компьютер

Пожилые люди часто оказываются не готовы противостоять интернет-преступникам. Фото: Алексей Кунилов

Служба кибербезопасности Сбербанка с начала 2017 года обнаружила в интернет-пространстве России более 600 доменных имён, использовавшихся для фишинговых атак. Одновременно выявлено примерно 200 мошеннических площадок, распространявших опасное для пользователей программное обеспечение.

Как сообщает пресс-служба Сбербанка, эксперты нашли также свыше 1300 сайтов, с которых распространяется вредоносное программное обеспечение.

— На «удочку» мошенников попадаются люди доверчивые, не обладающие должными навыками защиты от киберфрода, — прокомментировал заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

По его мнению, для профилактики таких интернет-преступлений необходимо повышать финансовую грамотность населения.

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Областная газета Свердловской области

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