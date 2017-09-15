На ПНТЗ загорелась кровля трубопрокатного цеха

Сегодня произошёл пожар на Первоуральском новотрубном заводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
Огонь охватил 20 кв. м. кровли трубопрокатного цеха. Однако пожарные сумели за полчаса справиться с пламенем. Работники ПНТЗ успели покинуть здание сразу же после возгорания: ещё до прибытия пожарных.
На тушении пожара работали 24 человека (пожарная охрана завода и сотрудники МЧС). Кроме того, были задействованы шесть единиц спецтехники.
После того, как огонь был потушен, завод продолжил работать в обычном режиме.