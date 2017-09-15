Общество 15 сентября 2017, 19:01

На ПНТЗ загорелась кровля трубопрокатного цеха

ПНТЗ

На ПНТЗ произошёл пожар. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня произошёл пожар на Первоуральском новотрубном заводе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

Огонь охватил 20 кв. м. кровли трубопрокатного цеха. Однако пожарные сумели за полчаса справиться с пламенем. Работники ПНТЗ успели покинуть здание сразу же после возгорания: ещё до прибытия пожарных.

На тушении пожара работали 24 человека (пожарная охрана завода и сотрудники МЧС). Кроме того, были задействованы шесть единиц спецтехники.

После того, как огонь был потушен, завод продолжил работать в обычном режиме.

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Областная газета Свердловской области

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