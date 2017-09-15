Евгений Куйвашев встретился с победителями муниципальных выборов

10 сентября в муниципалитетах Среднего Урала было избрано 794 депутата. Фото: пресс-служба ЗССО

Глава Свердловской области Евгений Куйвашев сегодня встретился с депутатами представительных органов власти, избранных на Среднем Урале 10 сентября. Об этом сообщает областной департамент информполитики.

— Компания завершена, вы все — её победители. Наступает ещё более ответственный и трудный период. Сейчас важно, не затягивая, оперативно и качественно решить все организационные и процедурные вопросы: избрать председателей Дум, заместителей, сформировать профильные комиссии, утвердить планы работы, а затем начать бюджетный процесс и формирование стратегий развития, — подчеркнул глава региона.

Напомним, в ходе нынешнего единого дня голосования в Свердловской области было избрано 794 депутата муниципальных дум.

Как отметила в ходе этой встречи председатель Законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина, сегодня для депутатов особенно важно забыть о своих политических амбициях и сконцентрировать усилия на улучшении условий жизни уральцев.