Никита Михалков возложил ответственность за ситуацию с «Матильдой» на Фонд кино

Никита Михалков ещё не успел посмотреть нашумевшую картину. Фото: Павел Ворожцов

Никита Михалков считает, что скандал вокруг фильма Алексея Учителя «Матильда», спровоцирован Фондом кино. Об этом режиссер заявил на открытии Международного кинофестиваля «Евразийский мост».

По словам знаменитого кинематографиста, он ещё не успел посмотреть нашумевшую картину, однако, убеждён, что вокруг фильма «много спекуляций».

«Фонд кино должен понимать, на что он идёт, выделяя деньги… Министерство культуры ни копейки на этот фильм не давало, это решает Фонд кино. Мне кажется, что вся история с «Матильдой» связана исключительно с Фондом кино», —приводит слова Никиты Михалкова РИА Новости.

При этом, режиссёр не снимает ответственности и с самого Алексея Учителя, который должен был быть готовым к тем рискам, которые возникают, если снимать фильмы о человеке, который причислен церковью к лику святых.

Фестиваль «Евразийский мост» пройдёт с 15 сентября по 19 сентября в Ялте.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» предварительные продажи билетов на «Матильду» стартовали в Екатеринбурге в минувший четверг, 14 сентября. Сама премьера кинокартины состоится 25 октября. О своём желании охранять общественную безопасность вовремя показа фильма заявили представители свердловского казачества.