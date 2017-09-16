Из Екатеринбурга можно будет вновь улететь в Якутск и вернуться обратно

Авиакомпания «Уральские авиалинии» возобновляет рейс из Екатеринбурга в Якутск. Планируется, что рейс будет обратным.

Как сообщает пресс-служба перевозчика, регулярное авиасообщение будет возобновлено начиная с 19 октября. Воспользоваться перелётом можно будет вплоть до 22 март 2018 года. Из Екатеринбурга самолёты полетят по средам, а обратные рейсы запланированы на четверг.

Как отмечают в пресс-службе компании, данный маршрут возобновляется в связи с наличием в «Кольцово» удобных стыковок в другие гора России, СНГ и дальнего зарубежья. Сообщение будет интересно как туристам, так и тем. Кто часто совершает бизнес-поездки.