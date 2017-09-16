На Среднем Урале стенд с дротиками придавил 4-х летнего мальчика

Стед рухунул прямо на мальчика. ФОто: прес-лужба СУ СКР по Свердловской области

В Тавде игровой стенд для шариков с дротиками упал на 4-х летнего мальчика. Следователи начали проверку.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, информация о происшествии поступила в следственные органы 15 сентября. В Тавде на территории местного парка культуры и отдыха получил травмы ребёнок.

По предварительным данным, маленький мальчик гулял по парку со своей бабушкой. Играя, ребёнок подошёл к неэксплуатируемому стенду, который предназначен для игры: попадания в воздушные шарики дротиками. В результате мощного порыва ветра, конструкция рухнула на мальчика. В результате падения, ребёнок сломал ключицу.

Пострадавшего малыша госпитализировали в больницу, где врачи оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«В настоящее время следователем СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Для определения степени тяжести вреда, причинённого здоровью малолетнего, проводится необходимое экспертное исследование. Истребована соответствующая документация, регламентирующая безопасность нахождения посетителей на территории ПКиО. Проводится опрос свидетелей», - говорится в сообщении регионального управления СКР.