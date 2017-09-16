Журналистов «Областной газеты» отметили в творческом конкурсе на лучшее освещение фестиваля «Безумные дни» в Екатеринбурге

Интервью Яны Белоцерковской и Натальи Шадриной с основателем и солистом ансамбля ударных инструментов Марком Пекарским было признано одним из лучших творческих материалов.

Организаторами конкурса выступили Свердловский творческий союз журналистов и Свердловская государственная академическая филармония. Всего были представлены несколько номинаций. Журналисты «ОГ» взяли специальный приз за представление участников фестиваля.

Напомним, масштабный музыкальный фестиваль «Безумные дни», проходящий в Екатеринбурге в начале сентября, собрал 32 тысячи слушателей, на его площадке представили 550 артистов и провели 100 концертов.

Торжественное вручение премий для журналистов, участвующих в конкурсе на лучшее освещение фестиваля, состоится 18 сентября в 14.00 в Доме журналистов (ул. Клары Цеткин, 1).