Общество 16 сентября 2017, 12:31

После вмешательства прокуратуры в Нижнем Тагиле убрали незаконные свалки

Незаконная свалка в Ниднем Тагиле

Прокуратура обязала убрать незаконные свалки в Нижнем Тагиле.Фото: прес-служба пркоуратуры Свердловской области.

В Нижнем Тагиле ликвидированы незаконные свалки бытовых отходов. Потребовалось вмешательство прокуратуры.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, несанкционированные свалки твердых бытовых отходов в Нижнем Тагиле были обнаружены в ходе проверки. Как выяснилось, все захламленные участки местности находятся в муниципальной собственности.

При этом, было установлено, что несанкционированные мусорки не только нарушали права граждан на благоприятную окружающую среду и защиту от негативного воздействия, но и создавали угрозу возникновения лесных пожаров.

Прокуратура направила в суд исковые заявления с требованием провести работы по ликвидации незаконных залежей мусора. Суд удовлетворил данные требования в полном объеме. В настоящее время судебные решения исполнены – незаконные свалки ликвидированы

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Областная газета Свердловской области

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