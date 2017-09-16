Центробанк прогнозирует рост цен в городах-участниках ЧМ-2018

Инфляция должна сотавить всего 4%. Фото: Алексей Кунилов

Центробанк РФ опубликовал Проект основных направлений денежно-кредитной политики на 2018-2020 годы. Эксперты прогнозируют рост цен в регионах, которые будут принимать Чемпионат мира по футболу в 2018 году.

Как сообщается в опубликованном регулятором документе, если не будет непредвиденных ситуаций, то в прогнозируемый период инфляция будет держаться на уровне 4%. При этом, отмечается, что эта цифра может быть скорректирована в зависимости от различных условий. В отдельные периоды, рост потребительских цен может оказаться как выше, так и ниже обозначенных 4%.

В частности, различия в динамике инфляции могут быть на региональном уровне. Например, регулятор не исключает, временное ускорение роста цен в тех регионах, столицы которых будут принимать в 2018 году матчи Чемпионата мира по футболу. Это объясняется ростом потребительского спроса. Кроме того, по прогнозам Центробанка, несколько быстрее, чем в целом по России, будут расти цены в Центральном и Северо-Западном федеральных округах. Здесь традиционно отмечается более высокая доля потребления импортных товаров, которые отличаются высокой волатильностью цен. Однако в целом, инфляция по федеральным округам будет находиться достаточно близко к целевому уровню в 4%.

Отмечается также, что по мере закрепления инфляции на прогнозируемом уровне, Банк России видит потенциал для снижения ключевой ставки до 6,50 - 7,00%.

Напомним. Как ранее сообщала «ОГ», на этой неделе был официально дан старт продаже билетов на матчи Чемпионата мира по футболу. Мундиаль пройдёт с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах: Екатеринбурге, Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Калининграде, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону и Саранске.