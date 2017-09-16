Евгений Куйвашев вышел к митингующим дольщикам

В эти минуты на площади труда в Екатеринбурге проходит митинг дольщиков. Здесь собрались представители 12 проблемных объектов из Екатеринбурга, Арамили, Первоуральска и др. Всего на площадь пришло несколько тысяч человек.

Инициативные группы рассказали о судьбе проблемных обьектов, призвали к ответу министра строительства Михаила Волкова и своих застройщиков. Каждый выступающий попросил главу региона взять разрешение на личный контроль. После этого к выступающим вышел Евгений Куйвашев:

- Я переживаю с вами за каждый проблемный объект. Я прошу вас набраться терпения. У нас наработан большой опыт. За последние пять лет достроено и введено в эксплуатацию более 47 объектов. Сейчас по каждому объекту вырабатывается дорожная карта, ведутся переговоры с инвесторами. Я призываю инициативные группы по каждому объекту совместно работать с координационным советом. В течение недели будет составлен график, и я готов встретиться с каждым, - сказал Евгений Куйвашев.

Выступая перед участниками министр строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Михаил Волков извинился за сложившуюся ситуацию.

- В 2017 году 538 семей уже получили жильё. Более тысячи семей получат жильё до конца года - это ещё 7 домов. Нашли решение вопроса по завершению строительства домов для ещё тысячи семей. Понимаю, что тем людям, которые сегодня ожидают жильё, каждый день дорог. Я думаю, что те, кто здесь присутствуют, были у меня ни раз. Не все получается легко. Я берусь приложить максимум своих усилий, если нет - готов ставить вопрос о своей профессиональной пригодности, - сказал Михаил Волков.