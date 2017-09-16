Владимир Путин направил телеграмму участникам «Кросса нации»

Учатсники "Кросса нации" вышли на старт в 12:00 Фото: Павел Ворожцов

Президент России направил телеграмму организаторам и участникам забега «Кросса нации». Владимир Путин поприветствовал спортсменов и поздравил их с Всероссийским днём бега.

Обращение главы государства по случаю старта спортивного мероприятия опубликовано на официальном сайте Кремля.

«Знаменитый «Кросс нации» проводится во многих регионах страны и своей вдохновляющей силой объединяет людей самых разных возрастов и интересов. Тех, кто искренне любит физическую культуру и спорт, сохраняет неизменную приверженность активному и здоровому досугу, стремится обрести новых друзей и единомышленников», - говорится в послании Президента РФ.

Владимир Путин выразил уверенность, что в 2017 году День бега вновь соберёт десятки тысяч участников, станет для них настоящим праздником и оставит яркие, незабываемые впечатления.

К традиционному массовому забегу 16 сентября присоединились и жители Уральской столицы. Напомним, как ранее сообщала «ОГ», в Екатеринбурге «Кросс нации» проходит уже в 13-й раз. По оценкам организаторов, на старт выйдут около 50 тысяч участников. Массовые забеги, в которых может принять участие любой желающий, начались в 12:00.