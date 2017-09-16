В зоопарке Екатеринбурга появился детсад для обезьянок

Ближайшее время белополечий капуцин пойдёт в детский сад. ФОто: прес-слжба зоопарка

В Екатеринбургском зоопарке с сегодняшнего дня открылся детский сад для маленьких обезьянок. В ближайшее время туда переведут недавнего родившегося белоплечего капуцина.

Как сообщили «ОГ» в пресс-службе зверинца, дошкольное учреждение для самых маленьких питомцев зоопарка, открылось в одном из павильонов. Вольер уже одоступенг для посетителей. На данный момент, в нём обитают детёныши капуцина-плаксы, по имени Фьори и мандрила Жанетта. В ближайшее время к ним переведут восточного колобуса Чарли, который пока содержится в инкубаторе для недоношенных зверей, а также совсем недавно появившегося на свет белоплечего капуцина.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», белоплечий капуцин появился на свет несколько дней назад. Малыш родился у опытной мамы — самки Бирюзы. Маленький капуцин постоянно находится возле матери, он держится на её животе и питается молоком. А Бирюза вскармливает детёныша и оберегает от посторонних глаз. Однако в ближайшее время малыша уже переселят в вольер-детский сад к другим молодым приматам.