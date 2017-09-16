«Кросс нации» в Екатеринбурге пробежали почти 48 тысяч человек

На старт вышли 47 853 человека. Фото: Павел Ворожцов

На главный забег «Кросса нации» 2017 в Екатеринбурге вышли 47 853 человека. Спортивное мероприятие прошло в поддержку ЧМ-2018.

Как сообщает областной департамент информполитики, к участникам забега обратился вице-губернатор Свердловской области Павел Креков.

«Сегодня замечательная погода и, наверняка, замечательное настроение у всех. Я желаю всем получить настоящее удовольствие, заряд здоровья и бодрости. Пробежать и обязательно добежать во славу нашего замечательного города, нашей замечательной области и нашей любимой России»,- заявил вице-губернатор.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее участникам и организаторам «Кросса нации» направил телеграмму президент России Владимир Путин.

Отметим, что «Кросс нации» 2017 в Екатеринбурге прошёл в поддержку предстоящего в следующем году Чемпионата мира по футболу, матчи которого примет и столица Среднего Урала. На старт забега вышли юные футболисты, которые пробежали символические 2018 метров в символике чемпионата. Кроме того, отдельные старты прошли для клуба любителей бега и участников, пришедших на мероприятие всей семьёй.