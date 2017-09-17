Евгений Куйвашев поздравил свердловчан с Днём работников леса

Ежегодно специалистами восстанавливается 24–26 тыс. гектаров лесных угодий в Свердловской области. Фото: Александр Зайцев

Врио губернатора Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил тружеников и ветеранов лесной отрасли с профессиональным праздником. День работников леса отмечается сегодня, 17 сентября, сообщает областной департамент информполитики.

Лесные богатства Среднего Урала превышают 15 млн гектаров. Ежегодно специалисты восстанавливают 24–26 тыс. гектаров леса, успешно проходят мероприятия по высадке деревьев и уборке мусора в зелёных зонах, идёт борьба с браконьерством, а также ведётся профилактика пожаров.

Евгений Куйвашев отметил, что в регионе работает около 3 тыс. предприятий лесоперерабатывающей промышленности. В вопросах финансирования Свердловская область сотрудничает с федеральными фондами, Минпромторгом России, Рослесхозом.

- В ближайшие пять лет Свердловская область будет увеличивать объёмы производства в лесоперерабатывающей промышленности, совершенствовать транспортную инфраструктуру. Благодарю работников лесной отрасли за самоотверженный труд, за вклад в процветание родного края. Желаю вам оптимизма, энергии, здоровья и новых свершений! - обратился к уральцам глава региона.

Добавим, накануне праздника журналист "ОГ" беседовал с директором Берёзовского лесничества, которое на этой неделе отметило своё 70-летие. Подробнее об этом можно прочитать здесь.