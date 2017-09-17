Эксперты сообщили о новом вирусе, взламывающем устройства за 10 секунд через Bluetooth

Заразиться им можно через включённый Bluetooth. Фото: Александр Зайцев

Эксперты фирмы Armis Labs сообщили о новом вирусе, который может заражать устройства через Bluetooth в течение 10 секунд. Об этом говорится в сообщении компании.

Новый вирус получил название Blueborne. Заразиться им можно через включённый Bluetooth, сам вирус позволяет получить контроль над компьютерами и мобильными устройствами и доступ к корпоративным данным и сетям. В сообщении компании отмечается, что уязвимыми для BlueBorne являются почти все устройства с Bluetooth, число которых в мире сегодня достигает 8,2 млрд.

"BlueBorne может быть использован злоумышленниками для таких целей, как кибершпионаж, похищение данных, внедрение программ-вымогателей", — предупредили эксперты Armis Labs.

Добавим, новый вирус эксперты сравнивают с вирусом WannaCry, который за несколько суток в мае заразил более 250 тыс. компьютеров.