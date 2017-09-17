Общество 17 сентября 2017, 10:35

Две трети россиян пользуются 50%-ной скидкой при оплате штрафов ГИБДД

Опрос "Автостат", результаты

Две трети россиян пользуются 50%-ной скидкой при оплате штрафов ГИБДД. Фото: аналитическое агентство "Автостат"

Согласно данным опроса аналитического агентства "Автостат" и издательства "За рулём" 50%-ной скидкой при оплате штрафов ГИБДД пользуются 67,4 автовладельцев в России. 32,6% скидкой не пользуются.

Опрос проводился среди 2,9 тыс. россиян с 14 по 19 августа.

Напомним, с 1 января 2016 года у российских водителей появилась возможность оплатить штраф со скидкой в 50% при условии, что это будет сделано в течение 20 дней с момента вынесения постановления об административном правонарушении. 

Сегодня каждого пятого россиянина (20,5%) эта мера мотивирует не нарушать ПДД и оплачивать штрафы в 20-дневный срок, 29,9% заявили, что нововведение никак не повлияло на их поведение на дороге и не сыграло никакой роли при получении штрафа. При этом 49,6% автовладельцев признались, что не поменяли манеру езды, но стараются оплачивать штрафы со скидкой. 

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Областная газета Свердловской области

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