В Екатеринбурге накануне вечером эвакуировали посетителей кинотеатра "Заря"

В Екатеринбурге вчера, 16 сентября, около 21:00 эвакуировали посетителей и сотрудников кинотеатра "Заря" (ул. Баумана, 2). В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в сумке одного из зрителей, сообщили "ОГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели и машина скорой помощи.

- В 21:00 в полицию Екатеринбурга поступила заявка. Из здания были эвакуированы все посетители и сотрудники. После проведения необходимых проверочных мероприятий выяснилось, что в рюкзаке одного из зрителей "коротнула" электронная сигарета. В 22:00 все эвакуированные смогли вернуться в здание, - рассказали "ОГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.