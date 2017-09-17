Общество 17 сентября 2017, 11:09

В Екатеринбурге накануне вечером эвакуировали посетителей кинотеатра "Заря"

В Екатеринбурге вчера, 16 сентября, около 21:00 эвакуировали посетителей и сотрудников кинотеатра "Заря" (ул. Баумана, 2). В полицию поступило сообщение об обнаружении подозрительного предмета в сумке одного из зрителей, сообщили "ОГ" в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

На место происшествия выезжали сотрудники полиции, спасатели и машина скорой помощи.

- В 21:00 в полицию Екатеринбурга поступила заявка. Из здания были эвакуированы все посетители и сотрудники. После проведения необходимых проверочных мероприятий выяснилось, что в рюкзаке одного из зрителей "коротнула" электронная сигарета. В 22:00 все эвакуированные смогли вернуться в здание, - рассказали "ОГ" в пресс-службе ГУ МВД России по региону. 

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Областная газета Свердловской области

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