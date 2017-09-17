В екатеринбургском парке им. Маяковского погиб мужчина при катании на аттракционе

В екатеринбургском ЦПКиО им. Маяковского погиб мужчина вчера, 16 сентября, при катании на аттракционе. По данному факту следователи Октябрьского района ведут доследственную проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего, сообщил "ОГ" старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга.

По данным очевидцев, это случилось около 18:00. Мужчина 50-ти лет на вид потерял сознание, когда катался на вращающейся карусели.

- При этом в парке не оказалось врачей и даже аптечки. Машина скорой помощи приехала только через 40 минут, когда приехал реанимационный автомобиль, было уже позно, мужчина скончался, - рассказал в социальных сетях один из очевидцев произошедшего Евгений Старокожев.