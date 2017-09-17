США обвиняют Россию в ударе по сирийской оппозиции

США обвиняют Россию в авиаударе по позициям "Сирийских демократических сил" вблизи Дейр-эз-Зора 16 сентября. В результате пострадали бойцы из числа партнёров международной коалиции по борьбе с "Исламским государством" (группировка запрещена в РФ), возглавляемой США, об этом говорится в сообщении американского оборонного ведомства.

"Примерно в 12:30 по Гринвичу (прим. ред. - 17:30 по уральскому времени) 16 сентября российские силы поразили цель к востоку от реки Евфрат в Сирии около Дейр-эз-Зора, из-за чего пострадали силы партнёров коалиции", - говорится в сообщении.

При этом утверждается, что российская сторона знала о расположении в этом районе СДС и советников из коалиции.

По данным ТАСС, официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков опровёрг данные об атаке ВКС РФ.