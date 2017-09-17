Российский космонавт сделал снимки самого большого двухъярусного вулкана в мире. Фото: Сергей Рязанский

Российский космонавт Сергей Рязанский сделал снимки самого большого двухъярусного вулкана Креницына в мире, который находится на необитаемом острове Онекотан в Сахалинской области. За вулканом он наблюдал с борта Международной космической станции, с высоты 400 км над Землёй.

"Высота вулкана достигает 1 тыс. 325 метров. Даже из космоса видно, насколько богата и удивительна природа необитаемого острова Онекотан! А озеро, окружающее конус вулкана Креницына, называется Кольцевым и является самым глубоким пресным водоёмом Сахалинской области. Однако это озеро обладает поистине «сильным» характером: высота его волн может достигать трёх метров!", - написал в социальных сетях Сергей Рязанский.

Фото: Сергей Рязанский

Добавим, запечатлённый космонавтом "вулкан в вулкане" является действующим и входит в сто чудес России. Он назван по имени мореплавателя Петра Кузьмича Креницына. Известно только одно историческое извержение в 1952 году.