Общество 17 сентября 2017, 13:37

В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода на улице Малышева

ДТП на улице Малышева в Екатеринбурге

В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода на улице Малышева. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 17 сентября иномарка насмерть сбила пешехода на улице Малышева, 50. Установлено, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области. 

- По предварительным данным, 26-летний водитель Subaru Impreza двигался по правому ряду по улице Малышева со стороны улицы Горького в сторону Добролюбова и допустил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. В результате ДТП пострадавший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области призывают пешеходов переходить проезжую часть дороги в установленных для этого местах, убедившись в безопасности. 

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Областная газета Свердловской области

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