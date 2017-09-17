В Екатеринбурге иномарка сбила пешехода на улице Малышева. Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

В Екатеринбурге в ночь на 17 сентября иномарка насмерть сбила пешехода на улице Малышева, 50. Установлено, что погибший переходил дорогу в неустановленном месте, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.

- По предварительным данным, 26-летний водитель Subaru Impreza двигался по правому ряду по улице Малышева со стороны улицы Горького в сторону Добролюбова и допустил наезд на пешехода, перебегавшего дорогу. В результате ДТП пострадавший скончался на месте, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Сотрудники ГУ МВД России по Свердловской области призывают пешеходов переходить проезжую часть дороги в установленных для этого местах, убедившись в безопасности.