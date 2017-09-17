В России создали сайт о космических предсказаниях Циолковского к 160-летию со дня рождения учёного. Фото: "Космические пророчества Циолковского"

Сегодня, 17 сентября, исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося учёного в области авиации и космонавтики - Константина Циолковского. В честь этого ТАСС подготовил спецпроект "Космические пророчества Циолковского" по материалам из фондов Архива РАН и Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского.

Спецпроект объединил анимированные эскизы Константина Циолковского с моделями реальных ракет и спутников, а также исторические материалы. Научные факты на сайте представлены с отсылками к фильмам, перекликающимся с фантастическими идеями учёного.

"Он пред­ви­дел ра­кеты, ис­кусс­твен­ные спут­ни­ки, ор­би­таль­ные стан­ции и вы­ход в от­кры­тый кос­мос за­дол­го до то­го, как они ста­ли реаль­ностью. Кон­стан­тин Циол­ков­ский — ос­но­вопо­лож­ник теоре­тичес­кой кос­мо­нав­ти­ки. Мы изу­чили ос­новные кос­ми­чес­кие пред­ска­зания учё­ного и пос­чи­тали, сколь­ко лет от­де­ляло теорию от прак­ти­ки", - говорится на сайте проекта.