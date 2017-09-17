В России создали сайт о космических предсказаниях Циолковского

Сегодня, 17 сентября, исполняется 160 лет со дня рождения выдающегося учёного в области авиации и космонавтики - Константина Циолковского. В честь этого ТАСС подготовил спецпроект "Космические пророчества Циолковского" по материалам из фондов Архива РАН и Государственного музея истории космонавтики им. Циолковского.
Спецпроект объединил анимированные эскизы Константина Циолковского с моделями реальных ракет и спутников, а также исторические материалы. Научные факты на сайте представлены с отсылками к фильмам, перекликающимся с фантастическими идеями учёного.
"Он предвидел ракеты, искусственные спутники, орбитальные станции и выход в открытый космос задолго до того, как они стали реальностью. Константин Циолковский — основоположник теоретической космонавтики. Мы изучили основные космические предсказания учёного и посчитали, сколько лет отделяло теорию от практики", - говорится на сайте проекта.