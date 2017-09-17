Днём воздух будет прогреваться лишь до +7...+14, ночью - до +2...+7, местами ожидаются заморозки. Фото: Алексей Кунилов

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С началом недели на Средний Урал придёт холодная осень: днём воздух будет прогреваться лишь до +7...+14, ночью - до +2...+7, местами ожидаются заморозки. Об этом сообщает Уральский гидрометцентр.

- В прошедшие несколько суток по-летнему тёплая погода устанавливалась на Европейской территории России. Часть этого тепла перепала и Уралу, когда температура воздуха повысилась сразу на 7-10 градусов. Начиная с сегодняшнего дня, 17 сентября, столбик термометра будет понижаться. На предстоящей неделе возможны небольшие осадки, температура воздуха 18-20 сентября опустится и войдёт в обычные сентябрьские рамки, - рассказала главный синоптик Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко.

В начале недели ожидается переменная облачность, местами небольшие дожди, в горах до умеренных. Ветер северо-западный, юго-западный, 4-9 м/с с порывами до 14 м/с.