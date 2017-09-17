В Кольцово загорелось кафе на улице Реактивная

В районе Кольцово сегодня, 17 сентября, днём загорелось кафе на улице Реактивная. На тушение пожара выезжали 22 спасателя на семи спецмашинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате пожара на площади 100 кв. м. повреждено чердачное перекрытие и внутренние перегородки первого этажа разноуровневого двухэтажного здания кафе.

- Сообщение о возгорании кафе поступило в диспетчерскую Екатеринбурга в 11:26. В 12:27 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, в 14:02 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.