Общество 17 сентября 2017, 16:02

В Кольцово загорелось кафе на улице Реактивная

В районе Кольцово сегодня, 17 сентября, днём загорелось кафе на улице Реактивная. На тушение пожара выезжали 22 спасателя на семи спецмашинах, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области.

В результате пожара на площади 100 кв. м. повреждено чердачное перекрытие и внутренние перегородки первого этажа разноуровневого двухэтажного здания кафе.

- Сообщение о возгорании кафе поступило в диспетчерскую Екатеринбурга в 11:26. В 12:27 огнеборцам удалось ликвидировать открытое горение, в 14:02 завершились проливка и разбор сгоревших конструкций, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.

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Областная газета Свердловской области

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