Мэрия Екатеринбурга: половина посуточных квартир сдаются в аренду незаконно. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Екатеринбурге потребителям посуточно предлагаются порядка двух тыс. квартир, при этом примерно половина из них сдаётся в аренду незаконно. Контрольный съём жилья был проведён в преддверии ЧМ-2018 в Юго-Западном и Ботаническом микрорайонах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Рейд по выявлению недобросовестных предпринимателей провёл комитет по бытовому обслуживанию населения мэрии города совместно с полицией и свердловской областной общественной организации "Народный контроль".

- В микрорайонах проверяющие выявили двух нарушителей. Одного из них забрали в полицию для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности, с другим участники рейда провели разъяснительную беседу. Городской бюджет не получает налоговые поступления от подпольных коммерсантов-риелторов, сдаваемое любому желающему жильё может стать прибежищем потенциальных террористов, представляющих угрозу горожанам, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Добавим, сфера гостеприимства уральской столицы станет одной из важных составляющих предстоящего мундиаля. Рейды по выявлению подпольных арендодателей жилья будут проводиться не реже двух раз в месяц.

Ранее "ОГ" публиковала алгоритм действий, на что стоит обратить внимание при аренде жилья.