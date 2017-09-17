Общество 17 сентября 2017, 17:29

Мэрия Екатеринбурга: половина посуточных квартир сдаются в аренду незаконно

Семья открывает дверь ключом, чтобы зайти в квартиру

Мэрия Екатеринбурга: половина посуточных квартир сдаются в аренду незаконно. Фото: Александр Зайцев

Сегодня в Екатеринбурге потребителям посуточно предлагаются порядка двух тыс. квартир, при этом примерно половина из них сдаётся в аренду незаконно. Контрольный съём жилья был проведён в преддверии ЧМ-2018 в Юго-Западном и Ботаническом микрорайонах, сообщает пресс-служба мэрии города.

Рейд по выявлению недобросовестных предпринимателей провёл комитет по бытовому обслуживанию населения мэрии города совместно с полицией и свердловской областной общественной организации "Народный контроль". 

- В микрорайонах проверяющие выявили двух нарушителей. Одного из них забрали в полицию для дачи объяснений и привлечения к административной ответственности, с другим участники рейда провели разъяснительную беседу. Городской бюджет не получает налоговые поступления от подпольных коммерсантов-риелторов, сдаваемое любому желающему жильё может стать прибежищем потенциальных террористов, представляющих угрозу горожанам, - рассказали в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. 

Добавим, сфера гостеприимства уральской столицы станет одной из важных составляющих предстоящего мундиаля. Рейды по выявлению подпольных арендодателей жилья будут проводиться не реже двух раз в месяц. 

Ранее "ОГ" публиковала алгоритм действий, на что стоит обратить внимание при аренде жилья. 

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
Областная газета Свердловской области

Подписка на "ОГ"

Подписка на

СВЕЖИЙ НОМЕРАРХИВ ГАЗЕТЫ

РЕКЛАМА

ЭТОТ ДЕНЬ В ИСТОРИИ ОБЛАСТИ (17 сентября)

Артём Арефьев, помимо прочего, знаменит ещё тем, что у него уникальный паспорт: с автографами двух Президентов России — Владимира Путина и Дмитрия Медведева. Фото: Владимир Васильев
На закрытии Паралимпиады флаг РФ пронёс уралец, который имеет паспорт с автографами двух президентов

Конкурс Золотой Гонг

Конкурс Золотой Гонг

PR-конференция

PR-конференция