Съёмки исторического детектива об убийстве царской семьи прошли в Екатеринбурге

Съёмки прошли в монастыре на Ганиной Яме. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге прошли съёмки фильма об убийстве царской семьи. Авторы определяют жанр картины, как исторический детектив.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии, съёмки документальной киноленты провёл в Уральской столице телеканал «История», который входит в линейку познавательных каналов ВГТРК. Автором и режиссёром фильма выступил главный редактор телеканала Алексей Денисов.

Известно, что продолжительность картины составит 44 минуты. Авторы определяют её жанр как исторический детектив. В фильме не будет никаких постановочных кадров, он будет основан исключительно на исторических фактах, документах, рассказах историков и мнениях экспертов.

Съёмки уже прошли в монастыре на Ганиной Яме и в Храме-на-Крови. По мнению режиссёра документального фильма, святые места Екатеринбурга, связанные с Царской семьёй являются одними из сакральных центров русской тысячелетней истории.

После Екатеринбурга бригада кинематографистов от правиться в Санкт-Петербург, а затем в Англию, где запланирована запись интервью с историками и потомками дома Романовых. Премьера фильма состоится следующим летом на телеканале «История».