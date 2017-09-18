Минздрав России намерен материально наказывать родителей, которые отказались от вакцинации своих детей

Глава Минздрава предложила воздействовать материально на родителей, чьи дети заболеют. Фото: с официального сайта Минздрав России

Минздрав Росиии намерен материально наказывать родителей, которые отказались от вакцинации своих детей. Как сообщается на сайте «Российской газеты», глава Минздрава предложила воздействовать на родителей, чьи дети заболеют.

Как заявила глава Минздрава Вероника Скворцова, прямо воздействовать на родителей нельзя, однако стоит попытаться договориться с Фондом социального страхования, чтобы разработать механизмы работы с этой проблемой. К примеру, при заболевании ребёнка после отказа от вакцинации, больничный лист будет оплачивается иначе.

Глава Минздрава напомнила, что Россия лидирует по технологиям разработки новых вакцин, включая самые передовые. В 2017 году Минздрав планирует вакцинировать от гриппа примерно 60% российских детей.

Также Скворцова упомянула, что ведомство занимается разработкой законопроекта, который не разрешает распространять неверную информацию по лечению и профилактике заболеваний, в том числе про ВИЧ.