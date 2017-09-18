На 88-м году жизни скончалась заслуженная артистка РФ Валентина Строганова

Сегодня состоится прощание с артисткой Валентиной Строгановой. Фото: пресс-центр Саратовского академического театра юного зрителя им. Ю.П. Киселёва

Сегодня состоится прощание с артисткой Валентиной Строгановой в Саратовском академическом театре юного зрителя им. Юрия Киселёва. Как сообщает пресс-служба театра, с 1950 года на сцене ТЮЗа Строганова сыграла более ста разноплановых ролей.

Первым амплуа актрисы стала роль Светланы Бутовой в пьесе Виктора Розова «Её друзья». Естественность и душевность сделали её одной из любимых артисток ТЮЗа. Валентину Строганову обожали зрители и партнёры по сцене.

Отмечается, что в 1999 году Валентина Строганова была удостоена почётного звания Заслуженной артистки РФ, а также награждена медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени» (1992 г.) и Почетным знаком Губернатора Саратовской области «За любовь к родной земле» (2000 г.).