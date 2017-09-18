В Берёзовском экс-чиновник мэрии попался на мошенничестве с землёй

Ущерб бюджету превысил 9,6 млн рублей. Фото: Александр Исаков

В Берёзовском перед судом предстанет бывший сотрудник мэрии. Экс-чиновника обвиняют мошенничестве с муниципальной землёй.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки было установлено, что в период с февраля по апрель 2014 года 40-летний директор частного предприятия незаконно приобрёл земельный участок площадью 1336 кв. м., расположенный в центре Берёзовского. Компания приспособила землю под автостоянку.

При этом, ранее подозреваемый работал в городской администрации в должности директора отдела по оказанию муниципальных услуг. Он лично занимался проверкой документации, связанной с оформлением земельного участка в собственность предпряития. Заняв должность руководителя коммерческой фирмы, мужчина заполнил декларацию о не существующем на земельном участке объекте недвижимости – «доме сторожа», после чего оформил право собственности на мифическую постройку.

Эта махинация позволила фирме купить данный участок земли по заниженной стоимости: чуть более 730 тыс. рублей. При этом, кадастровая стоимость земли на тот момент составляла свыше 10,4 млн. рублей. Ущерб бюджету муниципалитета превысил 9,6 млн. рублей. В ноябре 2014 года предприятие зарегистрировало право собственности на участок в центре города площадью свыше 1336 кв.м.

Стоит отметить, что после начала прокурорской проверки обвиняемый уволился с должности директора фирмы, а незаконно приобретённый участок был возвращён в собственность Берёзовского городского округа. Уголовное дело направлено в Берёзовский городской суд для рассмотрения по существу.