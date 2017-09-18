Общество 18 сентября 2017, 10:35

Житель Ирбита снял на видео северное сияние

Северное сияние в Свердловской области.

Малохарактерное для Свердловской области явление можно увидеть на фото и видео. Фото: Илья Янковский

Житель Ирбита отснял и выложил на своей страничке в соцсетях северное сияние. Малохарактерное для Свердловской области явление можно увидеть на фото и видео.

«С уральской погодой любое сияние в радость, особенно если его получается запечатлеть. Так случилось и в этот раз — удалось отснять начало бури в ночь с 14 на 15 сентября, а также вспышку активности в ночь на 16 сентября. Сияло и в ночь с 16 на 17, но камеры пришлось спасать из под внезапно начавшегося ливня» — рассказал на своей страничке ВК Илья Янковский.

Северное сияние над Ирбитом.

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Областная газета Свердловской области

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