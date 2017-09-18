Спорт 18 сентября 2017, 11:07

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын поздравили победителей баскетбольного турнира «Кубок УГМК»

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын поздравили победителей баскетбольного турнира «Кубок УГМК».

Евгений Куйвашев и Андрей Козицын поздравили победителей баскетбольного турнира «Кубок УГМК». Фото: пресс-центра областного департамента информполитики

Глава региона Евгений Куйвашев и генеральный директор «УГМК-Холдинга» Андрей Козицын побывали на финальной игре Международного баскетбольного турнира. По сообщению областного департамента информполитики, заключительный тур состоялся во Дворце игровых видов спорта в Екатеринбурге.

Отмечается, что «Кубок УГМК» проходит в седьмой раз. На него съезжаются лучшие команды мира. В этом году участие приняли «Юдоминэйт» из Швеции, «Шопрон» из Венгрии, «Надежда» из Оренбурга и действующий чемпион России екатеринбургский "УГМК".

В этот раз победителем «Кубка УГМК» стал венгерский «Шопрон», который обошёл екатеринбургскую сборную со счётом 68:60. Третье место заняла команда «Надежда» и четвёртое, соответственно, «Юдоминэйт». Евгений Куйвашев и Андрей Козицын вручили кубок и подарки победителям.

Напомним, что баскетбол является одним из популярных видов спорта в Свердловской области. В регионе создаются все условия для занятий баскетболом. В популяризации данного вида спорта оказывают помощь ответственные предприятия региона, такие как «УГМК-Холдинг».

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Областная газета Свердловской области

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