Опубликован рейтинг самых экономичных моделей Lada

В рейтинг вошли 7 автомобилей Lada. Фото: Александр Зайцев

Эксперты составили рейтинг автомобилей Lada, наиболее экономично расходующих бензин. Об этом пишет автомобильный журнал Daily Motor.

Лидерами стали Lada Granta и Lada Kalina — обе имеют 16-клапанный двигатель в 106 лошадиных сил и 5-ступенчатую механическую трансмиссию: с этими характеристиками они расходуют 8,6 литра бензина на 100 километров в городе, 5,6 литра — за городом и 6,5 литра в смешанном цикле.

На третьем месте находится седан Lada Vesta с тем же двигателем, что и у первых двух моделей, однако в связке с ним работает уже не «механика», а робот АМТ от «АвтоВАЗа». Vesta расходует в городском режиме 9 литров на 100 километров, в загородном — 5,3 литра, в смешанном — 6,6 литра. Четвёртым стал хэтчбэк Lada XRay с 1,8-литровым двигателем на 122 лошадиные силы и АМТ. Его расход — 8,6 литра в городе, 5,8 литра — на загородных дорогах, 6,8 — по смешанной местности.

В рейтинг также вошли Lada Priora, Lada Largus и внедорожник Lada 4x4. Последний расходует 12,1 литра бензина в городском режиме, 8,3 — в загородном и 9,9 — в смешанном.