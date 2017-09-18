В пятый день фестиваля будет показан полнометражный фильм «Без сожалений» Жака Траби. Фото: пресс-центр Свердловской организации Союза кинематографистов

В Екатеринбурге стартует фестиваль «Парижские сезоны». Как сообщает пресс-центр Свердловской организации Союза кинематографистов, с 18 по 22 сентября жители города увидят новую программу.

В этом году заявлена тема фестиваля «Париж и большие города мира». В большом зале Дома кино екатеринбургским зрителям покажут 22 киноленты из 10 стран: Франции, Сан-Марино, Испании, России, Англии, Германии, Израиля, Колумбии, Австралии и Берега Слоновой Кости.

Отмечается, что ключевым словом программы фестиваля 2017 года является непредсказуемость, ведь драматическое напряжение будет сменяться комедийными сюжетами.

На двух первых сеансах 18 и 19 сентября гости мероприятия увидят по шесть короткометражек. В третий день покажут пять кинокартин, на четвёртом четыре, а в пятый день фестиваля будет показан полнометражный фильм «Без сожалений» Жака Траби.

Напомним, что фильмы будут показаны на языке оригинала с русскими субтитрами. Более подробную программу «Парижских сезонов» можно узнать на сайте.