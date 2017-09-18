18 сентября 2017, 11:53

В Екатеринбургском зоопарке в честь дня рождения выдают сладости питомцам

Первая афиша зоопарка

В честь дня рождения питомцев кормят сладостями. Фото: пресс-служба Екатеринбургского зоопарка

Екатеринбургский зоопарк сегодня празднует День рождения. В честь праздника все животные получают сладости и другие угощения.

Как сообщает пресс-служба зверинца, праздничная программа в честь дня рождения пройдёт 18 и и 23 сентября. Сегодня торжества начались в 11:00. Первыми подарок на День рождения зоопарка получили белые медведи: им выдали именинное мороженое. В 14:00 лакомство дадут их бурым сородичам. В 14:45 праздник в виде праздничного торта придёт в клетки с попугаями, им же в 14:30 выдадут зерновые конфеты. Затем в 15:00 торт получат обезьяны. В 15:30 посетители увидят, как своё праздничное угощение получает слониха Даша. В 16:00 в честь праздника лемурам подарят цветы. Начиная с 19:00 свой подарок питомцам сможет вручить любой желающий: гостям зоопарка предлагается сделать открытки своими руками.

Екатеринбургский зоопарк впервые открыл свои двери 87 лет назад: 18 сентября 1930 года. В первой коллекции зверинца было всего 60 животных. Сейчас в зоопарке Уральской столицы обитают около 1 000 особей более чем 300 видов животных.

Отметим, что 18 сентября зоопарк работает с 10:00 до 21:00. В связи с праздником касса закрывается на час раньше.

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Областная газета Свердловской области

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