Почта России обновит более 15% своего автопарка до конца 2017 года

В скором времени на дорогах Свердловской области можно будет увидеть новые автомобили выполненные в фирменном стиле Почты России. Фото: Макрорегион Урал ФГУП «Почта России»

В скором времени на дорогах Свердловской области можно будет увидеть новые автомобили, выполненные в фирменном стиле Почты России. По сообщению Макрорегион Урал ФГУП «Почта России», до конца 2017 года у Свердловского филиала появится 100 новых машин.

Отмечается, что в общей сложности по всей стране появится 2 тыс. 500 новых автомобилей. Большую часть составят грузовые фургоны марки Ford (675 фургонов по России), в том числе 40 единиц поступят в Свердловский филиал.

«Уже несколько лет подряд автопарк Почты России активно модернизируется. В 2015-2016 годах мы обновили почти 30% транспорта, закупив около 5 тыс. новых машин. В текущем году основной акцент сделан на обновление автопарка в регионах», – отметил генеральный директор Почты России Николай Подгузов.

Новые приобретённые машины по своим техническим характеристикам адаптированны под требования, которые предъявляются к перевозке почтовых отправлений, и имеют разную вместимость, а также разные варианты загрузки (фронтальная, боковая), помимо этого в автомобилях установлен современный экономичный и экологичный двигатель.

Также серьёзное расширение автопарка ожидает службу курьерской доставки Почты России.