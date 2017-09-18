В Екатеринбурге 16 водителей могут лишиться прав из-за подставной пожарной машины

За пожарной машиной ездили пять экипажей ДПС с камерами. Фото: пресс-служба ГИБДД по Свердловской области.

В Екатеринбурге прошла операция «Маяк». Полицейские задействовали автомобиль пожарной службы.

Как сообщает пресс-служба ГИББД по Свердловской области, в ходе операции «Маяк» сотрудники Госавтоинспекции выявляли нарушения ПДД, связанные с непредоставлением преимущества в движении автомобилю спецслужб.

Пять экипажей ДПС следовали за спецавтомобилем с включёнными звуковыми и световыми сигналами. Полицейские снимали на камеру действия водителей. Видеосъёмка стала доказательной базой при предъявлении обвинения в нарушении водителям, которые не предоставили преимущества в движении автомобилю пожарной службы.

Всего таких нарушителей набралось 16. За нарушение правил дорожного движения в отношении водителей сотрудниками ГИБДД были составлены административные материалы. Теперь им грозит административная ответственность в виде штрафа в размере 500 рублей или лишения права управления на срок от 1 до 3 месяцев.