Экономика 18 сентября 2017, 12:58

Российские авиакомпании должны пассажирам почти 7 миллионов евро за отменённые и задержанные рейсы

Самолеты в Кольцово

По количеству компенсаций лидером стала компания «Уральские Авиалинии». Фото: Алексей Кунилов

За весенне-летний период 2017 года в крупнейших аэропортах России было задержано и отменено 260 европейских рейсов. Авиакомпаниям должны выплатить их пассажирам компенсации общей суммой в 6 699 750 евро.

Как сообщает сервис AirHelp, специалистами были проанализированы перелёты, совершённые из шести крупнейших аэропортов России — Шереметьево, Домодедово, Пулково, Внуково, Кольцово и Храброво в Калининграде. 60% всех задержанных рейсов приходится на Домодедово и Шереметьево — 52 и 50 соответственно. На третьем месте — Пулково в Санкт-Петербурге: там за весну-лето 2017 года зарегистрировано 47 «проблемных» рейсов. В екатеринбургском Кольцово таких всего 13, а в калининградском Храброво — 0.

При этом стоит отметить, что количество рейсов, задержанных по вине авиакомпаний, летом увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с весенним периодом.

По количеству компенсаций лидером стала компания «Уральские авиалинии» — она должна выплатить своим пассажирам 934 250 евро. На втором месте — греческий перевозчик Ellinair S.A., на третьем — S7 Airlines. Следом идут British Airways, Bulgaria Air и «Аэрофлот».

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