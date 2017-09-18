Верхняя и Нижняя Салда возглавили антирейтинг неблагоустроенных уральских городов

Общественники проверили 16 муниципалитетов. Фото: "Гражданский патруль".

Общественники составили рейтинг самых неблагоустроенных городов Свердловской области. Верхняя и Нижняя Салда возглавили список.

Антирейтинг составили активисты общественного движения защиты прав потребителей «Гражданский патруль». Как сообщают общественники, масштабный рейд по городам Среднего Урала стартовал в марте. За это время было обследовано шестнадцать муниципалитетов, по каждому из которых составлена отдельная карта нарушений с помощью мобильного приложения.

Среди наиболее частых нарушений: разрушенные остановки общественного транспорта, ямы на дорогах и тротуарах, мусор на улицах, а также открытые колодцы.

Помимо Верхней и Нижней Салды в пятёрку проблемных городов угодили Нижний Тагил, Каменск-Уральский, Невьянск, Цементный, а также Серов, Арамиль и Верхняя Пышма.

Составители списка отмечают, что рейтинг получился не совсем объективным, а места в нём распределены условно, поскольку выявленные нарушения характерны для большинства проверенных муниципалитетов.