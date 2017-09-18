20 автомобильных брендов повысили цены за последний месяц

Аналитическое агентство «Автостат» провело исследование цен на новые легковые машины, которые представлены на российском рынке. Согласно его результатам, цены повысили 20 автобрендов.

Сообщается, что некоторые компании изменили цену только одной модели: к примеру, японский Mitsubishi увеличил ценник у внедорожника Pajero на 1,7 – 1,8%, а корейские Hyundai и KIA повысили стоимость седанов Solaris на 0,6 – 1,4% и Cerato на 0,8 – 1,0%.

Большинство брендов сменили цену сразу у нескольких моделей. Так, японская Toyota увеличила стоимость седана Camry и кроссовера RAV4. Французская компания Citroen повысила цену у C4 Sedan, C4 Picasso, Grand C4 Picasso и минивэна Spacetourer.

Также смена ценника произошла у премиальных брендов — японский Infiniti увеличил стоимость хэтчбека Q30 и кроссовера QX30 и снизил цены на седан Q50 и кроссовер QX60.