Пузырь лопнул: биткоин продолжает падение

Биткоин представляет собой цифровую валюту, не выпускается и не управляется правительством или Центробанком. Фото: Алексей Кунилов

С начала осени, показав максимальные значения практически в 5000 долларов США за один биткоин, криптовалюта начала падение, сегодня её курс составляет 3300 долларов. Основную причину падения аналитики связывают с запретами Народного Банка Китая (НБК), который оказывает существенное влияние на колебание курсов.

Преследования властями Китая криптовалют следуют идут один за другим. С 1 сентября НБК запретил проведение первичного размещения монет (ICO). Этот термин существует по аналогии с первичным размещением акций (IPO), но в случае с криптовалютами имеет значительные отличия. Купив акции, любое лицо автоматически становится совладельцем компании и вправе рассчитывать на получение дивидендов. Сам фондовый рынок регулируется государством и мошенничества хотя и случаются, но все же нечасто. Купив криптовалюту при ICO, невозможно рассчитывать ни на что, потому что этот рынок никем не регулируется.

На форумах, где обсуждают будущее криптовалют, царят панические настроения. Пользователи муссируют появившиеся слухи о возможном полном запрете электронной валюты в Поднебесной. При этом все основные крупные игроки в эту электронную пирамиду находятся в Китае. На сегодняшний день там сосредоточено более половины из всех мощностей по производству биткоина и три крупнейшие мировые биржи, торгующие крипту - OKCoin, BTC China и Huobi.

Основная причина подобного отношения властей Китая к криптовалютам связана с выводом денежных средств из экономики. Курс юаня к доллару, несмотря на все старания регулятора, продолжает падать с февраля этого года. Чистый отток юаня за пределы материкового Китая, где его можно обменять на доллары, составляет примерно $50 млрд в месяц. В попытках разрешить ситуацию административными методами, с конца 2016 года власти ввели ограничения, установив лимиты на объем валютных сделок. Этим и объясняется резкий рост стоимости курса криптовалюты. Закрыв одну лазейку, государственное валютное управление НБК упустило из вида другую. Спасая активы, инвесторы используют любые, зачастую, самые экзотические способы.

На рынке криптовалют нет регулятора в виде Центрального банка, отсутствуют фундаментальные факторы оценки стоимости, что позволило в совокупности с большим спросом надуть на рынке «пузырь» огромных размеров, весь вопрос в том - лопнул ли он окончательно.